Zuppi, la guerra è una follia, sofferenza insopportabile

agenzia

Il presidente Cei ai giovani, "disarmiamo i cuori"

CITTÀ DEL VATICANO, 31 LUG – Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, invita i giovani a farsi portatori di pace in mezzo alle “croci costruite follemente dagli uomini che fabbricano armi per uccidere e distruggono quello che fa vivere, anche gli ospedali. La Chiesa è sotto la croce con gli occhi pieni di lacrime e il cuore ferito per tanta enorme sofferenza, insopportabile per una madre come deve esserlo sempre per l’umanità tutta”. “Oggi il nostro mondo è segnato dalla guerra”, “si combattono tante inutili stragi, tante guerre. Sono tutte nostre guerre”. “Disarmiamo i nostri cuori e le nostre mani per disarmare cuori e mani di un mondo violento, per guarirne le cicatrici, per impedire nuovi conflitti!”, l’appello di Zuppi ai giovani italiani a Piazza San Pietro per il Giubileo.

