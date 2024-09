Allevatori e Vigili del Fuoco salvano una mucca caduta in un lago nella riserva naturale Favara-Granza

Nel Palermitano

Il bovino è stato restituito sano e salvo al proprietario

Nella giornata di ieri una mucca si e’ ritrovata all’interno della riserva naturale del bosco di Favara Granza, a Montemaggiore Belsito, dove purtroppo accidentalmente l’animale era caduto dentro il lago, rischiando di annegare. Grazie però al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli allevatori di Montemaggiore Belsito, avvertiti a loro volta dagli operatori stessi dell’azienda agricola Giovanni Mazzeo, la mucca è stata salvata ed è stata restituita sana e salva al proprietario. Va sottolineata l’importanza di avere una postazione dei vigili del fuoco sul territorio di Montemaggiore Belsito, affinche’ ci sia la prontezza d’intervento in emergenza per qualsiasi soccorso ci sia bisogno di dare, a persone, a cose ed animali. Un grazie è stato rivolto anche al sindaco Antonio Mesi, per il sostegno e la capacita’ di adoperarsi al meglio per l’intera comunita’ montemaggiorese.