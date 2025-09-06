Fenicottero trovato in difficoltà in spiaggia del Trapanese viene soccorso e rimesso in libertà

Animali

Il volatile, in fase di migrazione, è stato affidato al personale del Punto di Primo Soccorso del Comando Corpo Forestale che ha avuto la collaborazione di altri Centri e Associazioni

Un giovane fenicottero rosa è tornato a volare libero nel suo ambiente naturale, accolto dalgrande stormo che in questo periodo popola le vasche della Riserva Naturale delle Saline di Trapanie Paceco, una delle più importanti aree di sosta per gli uccelli migratori del Mediterraneo e presidiofondamentale di tutela della biodiversità.

La sua avventura è iniziata qualche giorno fa, quando è stato avvistato in difficoltà sulla spiaggiadi San Vito Lo Capo, tra i bagnanti, e successivamente a Cornino, dove è stato recuperato. Grazie all’intervento congiunto della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Castellammare del Golfo, il giovane fenicottero, in fase di migrazione, è stato soccorso ed affidato al personale del Punto di Primo Soccorso del Comando Corpo Forestale che in collaborazione con WWF Sicilia Nord Occidentale ODV e con il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, dove sono state verificate le sue condizioni di salute, risultate idonee al rilascio.In coordinamento tra l’Ente Gestore della Riserva e il Corpo Forestale si è deciso di trasferirlo aTrapani per la liberazione, avvenuta con il supporto del personale dell’area protetta. Il momento piùemozionante è stato il ritorno in natura: il giovane fenicottero, liberato in un luogo tranquillo dellaRiserva ha dapprima esitato, poi ha iniziato a rispondere ai richiami dei suoi simili e infine si èricongiunto allo stormo di centinaia di fenicotteri già presenti nelle vasche. L’animale in questigiorni è stato monitorato a distanza dal personale della Riserva.