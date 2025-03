Il cane, adottato dalla Sicilia, salva la padrona da un’apnea notturna: ecco come ha fatto

La storia

Il cucciolo di pitbull Dea era scampata alla ferocia di un baby gang di Bagheria. La sua nuova proprietaria è una signora del Friuli

Era scampata insieme a un altro cucciolo alla ferocia di una baby gang a Bagheria nel Palermitano. L’amministrazione comunale con l’assessore al benessere degli animali Giuseppe Tripoli era riuscita a salvarli e farli curare al Dog Garden di Sambuca di Sicilia. Da lì Kasia era stata adottata da una famiglia in provincia di Gorizia. Anche l’altro cane Eros ha trovato una famiglia. Una benedizione per la nuova proprietaria visto che il suo cucciolo di pitbull le ha salvato la vita.

Dea, adesso si chiama così il cane, ha soccorso la donna durante una crisi respiratoria notturna. La storia è raccontata dal Piccolo di Trieste. Partita dalla Sicilia Dea adesso vive con Elisabetta e la figlia a San Canzian di Isonzo. Qualche notte fa, la donna ha avuto un grave episodio di apnea notturna seguito da una paralisi da panico: il respiro si è bloccato, il corpo non rispondeva e la paura ha preso il sopravvento. Dea, che dormiva nella sua cuccia, si è accorta subito della situazione. È balzata sul letto e ha iniziato a saltare sulla schiena della sua proprietaria, mettendo in atto una manovra che ha sbloccato la respirazione di Elisabetta, permettendole di riprendere fiato. Una manovra che, spiegano gli esperti, i cani fanno con i loro simili per smuoverli da un pericolo.