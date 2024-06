Nate in cattività le prime 6 lucertole endemiche delle Eolie

Animali

Le neonate misurano poco più di 3 centimetri ma hanno la coda lunga quasi il doppio

Sono nate nelle Eolie le prime lucertole frutto del programma di riproduzione in cattività, denominato «Save the aeolian lizard», un progetto di conservazione gestito dall’Associazione Nesos di Lipari che ha lo scopo di incrementare la popolazione, e dunque le possibilità di sopravvivenza, della lucertola Podarcis raffonei, specie endemica delle Isole Eolie, a rischio di estinzione. Le neonate misurano poco più di 3 centimetri ma hanno la coda lunga quasi il doppio; sono appena state trasferite dall’incubatrice a un terrario provvisorio, in attesa di essere liberate su uno degli isolotti scelti per ospitare le nuove popolazioni.