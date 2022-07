Delfino resta impigliato in una rete e rischia di finire spiaggiato: salvato

Un delfino rimasto impigliato in una rete da pesca, disorientato ed in evidente difficoltà, è stato salvato dal tempestivo intervento congiunto dei mezzi navali della Guardia Costiera di Trapani e dell’Ente gestore dell’Area marina protetta delle Isole Egadi, recuperato e riportato al largo salvo ed in sicurezza.

Pubblicità

E’ il lieto fine di una vicenda iniziata questa mattina in prossimità dell’isola di Levanzo, dove un esemplare di delfino impigliato in una rete da pesca ed oramai visibilmente disorientato, si stava andando a spiaggiare contro gli scogli presenti in prossimità della costa. I militari della Guardia Costiera di Trapani, in pattugliamento con un battello pneumantico, insieme al personale dell’Area marina prottetta delle Isole Egadi imbarcati su un altro gommone, una volta accortisi dell’esemplare in difficoltà, visibilmente in buone condizioni e senza ferite di alcun genere, sono subito intervenuti, riuscendo a tagliare e recuperare lo spezzone di rete che avvolgeva il delfino ed a riorientarlo immediatamente verso l'alto mare, dove è stato lasciato libero in acqua per ritornare al largo. Per facilitare il rientro del delfino verso la corretta direzione senza che si disorientasse nuovamente, il gommone della Guardia Costiera ha aiutato l’esemplare a trovare la giusta "rotta", facendo una scia che il delfino ha in effetti seguito per ritornare, in sicurezza, verso il suo habitat naturale, salvandosi così da un sicuro e pericoloso spiaggiamento a riva. Foto ufficio stampa Guardia Costiera di Trapani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA