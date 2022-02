Festa del gatto, ecco perché si celebra proprio il 17 febbraio

Si celebra oggi, 17 febbraio, la festa del gatto. La data è legata ad una serie di caratteristiche di questi splendidi animali che milioni di italiani adorano. Non è chiaro perché sia proprio oggi la festa dedicata ai felini, ma c’è chi ricorda che il numero romano diciassette (XVII) abbia come anagramma "VIXI", che in latino significa "ho vissuto". Ed il gatto – per tradizione – ha come si sa a "disposizione" ben sette vite. La scelta del 17 è anche ricollegata a una credenza dei paesi nordici, dove il 17 è un numero che porta buona sorte, nell'accezione "vivere una vita per sette volte".