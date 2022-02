Impigliato e ferito, daino salvato dalla Forestale nel Parco delle Madonia

I forestali hanno salvato un daino ferito rimasto impigliato in una rete in contrada Piano Pomo, in piena zona A del parco delle Madonie. L’animale era stato avvistato da due escursionisti che erano riusciti a liberarlo dalla trappola, ma si erano resi conto che era impossibilitato a camminare per le ferite procuratesi nel tentativo di liberarsi. Così i due escursionisti hanno chiamato una pattuglia della forestale in servizio a valle.

A causa dell’intensa nevicata e dell’oscurità i forestali non sono riusciti a ultimare le operazioni di soccorso. Oggi lo stesso personale del distaccamento di Castelbuono, con due volontari è riuscito a raggiungere la zona, non senza difficoltà, soccorrendo l’animale stremato. Dopo essere stato immobilizzato il daino è stato trasportato al Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, dove i responsabili lo hanno preso in carico per prestare le cure necessarie.



