L'orsa F43 morta durante la cattura, Aidaa annuncia esposto

Un’orsa è morta la notte scorsa in val di Concei, una laterale della val di Ledro, durante un

intervento di routine per la sostituzione del radiocollare che portava dal luglio 2021. Dai primi accertamenti dell’equipe veterinaria è emerso che l’animale è deceduto a seguito della

posizione assunta nella trappola tubo nel momento in cui l'anestetico ha fatto effetto. Le manovre di rianimazione si sono purtroppo rivelate inutili, informa la Provincia di Trento.

Si tratta dell’orsa F43, da tempo monitorata in modo intensivo e oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo.

Pubblicità

L’associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa «già nelle prossime ore presenterà un esposto alla procura per chiedere sia l’autopsia sul cadavere dell’orsa e la verifica della corretta applicazione delle procedure di cattura». «Non siamo convinti si tratti di un incidente, meglio andare a fondo della vicenda- scrivono gli animalisti di AIDAA in una nota stampa- per questo chiediamo di indagare su questa morte, guarda caso dell’orsa che veniva monitorata in modo intensivo ed oggetto di ripetuti tentativi di dissuasione a causa della sua spiccata confidenza con l’uomo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA