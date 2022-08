Liberati oltre 50 gatti tenuti in un garage a Scicli: si possono adottare

Oltre 50 gatti che erano tenuti rinchiusi in un garage a Scicli (Ragusa) sono stati liberati da agenti della polizia locale, che hanno eseguito una ordinanza del sindaco emessa per motivi di sanità pubblica. Chi li teneva lì è stato già denunciato alla Procura di Ragusa per maltrattamento di animali. Gli agenti sono intervenuti insieme con i carabinieri della locale tenenza e del Nas, i veterinari dell’Asp, alcuni assistenti sociali comunali e i volontari dell’Enpa. I felini sono stati affidati ai volontari dell’Enpa che, dopo aver prestato le prime cure, provvederanno a darli in adozione.

