Poliziotti fermano treno per salvare un cane

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania, nel corso del servizio di pattugliamento della locale stazione centrale, si sono accorti della presenza, sulle rotaie del binario 1, di un cane che, a fatica, cercava di avanzare. I poliziotti hanno immediatamente fatto interrompere la circolazione ferroviaria sul binario interessato per evitare che il cane venisse travolto da un treno in arrivo e per poter prestare, in sicurezza, i soccorsi all’animale ferito.

Pubblicità

Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza veterinaria, i poliziotti hanno dissetato il cane e lo hanno tranquillizzato. Dopo le cure ricevute da parte del personale veterinario, il cane è stato affidato a un canile di San Giovanni La Punta (Catania), con la speranza di trovare una famiglia che possa accoglierlo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA