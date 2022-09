Sembra un rapace ma non se ne conosce il nome, così chiediamo ai lettori di definire questo volatile che ha fatto una veloce comparsa nelle acque vicine agli scogli a nord est dell’Isola Lachea, ad Aci Trezza.

Qui non sono mancati nel tempo gli uccelli di varia caratura, fotografati da Angelo Fragalà che in questo caso chiede l’aiuto ai lettori per scoprirne il nome.



