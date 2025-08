Primo pullo di Aquila Reale marcato in Sicilia nel Parco dei Nebrodi

Fauna selvatica

Il giovane esemplare, in particolare, è stato dotato di un trasmettitore gps-gsm, che permetterà di monitorarne i movimenti e lo sviluppo

Traguardo storico per la tutela della fauna selvatica in Sicilia: per la prima volta un pullo di Aquila Reale è stato marcato in un nido naturale situato all’interno del Parco dei Nebrodi. L’intervento è stato effettuato da Ispra, lo scorso 15 luglio, nell’ambito del progetto europeo Life Abilas, che studia le interazioni tra aquila reale e aquila di bonelli nel Mediterraneo. L’obiettivo è raccogliere dati cruciali per migliorare le strategie di conservazione.