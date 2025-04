Riecco la foca monaca, eccezionale avvistamento a Punta Campanella

natura

Filmata da un ragazzo del posto, la conferma degli esperti

Avvistamento raro a Massa Lubrense, nella acque di Punta Campanella, l ‘area protetta. Un giovane del posto ha avvistato, e filmato, un rarissimo esemplare di una foca monaca mediterranea. L’avvistamento è avvenuto nei pressi della costa di Punta della Campanella, in piena zona B della Riserva Marina. Pochi secondi nei quali l’esemplare, schivo e fuggente, caratteristiche tipiche della specie, ha fatto capolino accanto all’imponente parete rocciosa del promontorio che divide il Golfo di Napoli da quello di Salerno e che dà il nome all’area Marina protetta. L’avvistamento è stato segnalato su una pagina facebook locale da un ragazzo in escursione nella zona. L’Amp (Area marina protetta) Punta Campanella si è prontamente attivata contattando l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che ha analizzato il filmato arrivando a concludere che, con alta probabilità, si tratti proprio di una foca monaca. Già si è attivata anche la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

La conferma dell’Ispra