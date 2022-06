In Cambogia pescato il più grande pesce d'acqua dolce: lungo 4 metri, pesa 300 chili

Il più grande pesce d'acqua dolce mai pescato nel mondo, una pastinaca gigante, è stato catturato nel fiume Mekong in Cambogia. La pastinaca, catturata lo scorso il 13 giugno, misurava quasi quattro metri dal muso alla coda e pesava poco meno di 300 chilogrammi secondo quanto comeunicato dagli scienziati di Wonders of the Mekong, un progetto di ricerca congiunto cambogiano-americano. La pastinaca è stata catturata da un pescatore locale a sud di Stung Treng, nel nord-est della Cambogia.

(video Youtube/Ap)

