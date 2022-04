Mucca bloccata nel fango salvata dai pompieri

Intervento a lieto fine quello portato a termine dai Vigili del fuoco di Avellino nel comune di San Sossio Baronia, in contrada Molara. Una delle mucche di un'azienda agricola era finita in un torrente e con il fango che si era creato non riusciva più a risalire per far rientro in fattoria. La squadra del distaccamento di Grottaminarda ha costruito sul posto una grossa "zattera" in legno, e dopo avervi adagiato sopra la mucca, con un sistema di corde e leve hanno trasportato il bovino sulla strada percorrendo una distanza di circa 500 metri.

