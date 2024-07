Ragusa, i funerali di Marco Guastella in Cattedrale

Attualità

Si terranno lunedì alle 15,30. Il giovane era deceduto a causa di un incidente in Sardegna

Sono in programma lunedì alle 15,30 nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa, i funerali di Marco Guastella. E’ il giovane che è morto giovedì scorso in Sardegna. Aveva 25 anni. Lavorava al Forte Village. Per motivi ancora da accertare la moto che guidava si è scontrata con una Golf: l’impatto è stato fatale. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia municipale di Pula.

