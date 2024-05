A Cava d’Aliga i funerali di Francesca Stornello

Attualità

E' la 53enne venuta a mancare a causa dell'incidente stradale verificatosi domenica scorsa in provincia di Cosenza

Sono previsti per domani, giovedì 2 maggio, alle 10, nella chiesa di Cava d’Aliga, i funerali di Francesca Stornello (nella foto), 53 anni, morta in seguito a un tragico incidente in Calabria, vicino Cosenza. La famiglia risiede nella frazione rivierasca di Scicli dove gestisce un’attività imprenditoriale di ortofrutta. La salma è rientrata nella serata di ieri da Cosenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA