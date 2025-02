A Comiso, Ispica e Santa Croce celebrati i congressi cittadini di Fratelli d’Italia

Politica

Ecco come è andata nelle tre realtà comunali

Si sono svolti con grande partecipazione i congressi cittadini di Fratelli d’Italia a Ispica, Comiso e Santa Croce Camerina, tenutisi nelle giornate di sabato, 22 febbraio, e domenica, 23 febbraio. Momenti di confronto e di rinnovamento per il partito, che hanno visto la presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Giorgio Assenza, i quali hanno portato il loro contributo ai lavori svolti.

I congressi sono stati una importante occasione per ribadire l’importanza dell’esercizio democratico del voto in seno a Fratelli d’Italia e per rafforzare il legame con il territorio. Il confronto interno e le prospettive politiche delle comunità locali sono stati argomenti al centro delle giornate, dimostrando ancora una volta la vitalità e la coesione del partito.

I coordinatori eletti sono: Marco Santoro (nella foto sotto) per il circolo di Ispica, Biagio Zago per il circolo di Comiso e Carlo Occhipinti per quello di Santa Croce Camerina.

A tirare le fila dei congressi celebrati è il coordinatore provinciale Giovanni Moscato: “I tre congressi svolti, con una grande partecipazione, dimostrano la vitalità del partito in provincia e la sempre crescente qualità della nostra classe dirigente. A Ispica, Marco Santoro è stato riconfermato per acclamazione alla guida del coordinamento cittadino. Un risultato che premia il suo impegno e il lavoro svolto in questi mesi. A lui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la dedizione e la passione dimostrate. Sono certo che, in seno all’amministrazione comunale, Fratelli d’Italia riuscirà ad incidere positivamente con sempre maggiore vigore”.

“A Comiso Biagio Zago prende il testimone da Dante Di Trapani, al quale rivolgo un sincero ringraziamento per essere stato un riferimento sicuro per diversi anni per il contributo dato alla crescita del partito. A Biagio vanno i miei complimenti e i migliori auguri per questo nuovo incarico: nella città casmenea la destra ha una lunga e radicata tradizione premiata dai risultati elettorali e questa comunità in cammino crescerà ancora grazie alle nuove generazioni”.

“Infine a Santa Croce Camerina, Carlo Occhipinti (nella foto in alto) è stato riconfermato per acclamazione coordinatore cittadino, a testimonianza della stima e della fiducia che il circolo ripone nel suo operato. Un riconoscimento meritato per il suo impegno costante e per essere collante del gruppo in una città in cui vi è un’amministrazione capace che sta operando al meglio. Fratelli d’Italia sarà un pungolo propositivo per il futuro”.