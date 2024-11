A Comiso una puntata di “Isola Verde Regione Sicilia”

Attualità

Domenica dalle 10 alle 13 in piazza Fonte Diana la registrazione della trasmissione curata da Antenna Sicilia e Telecolor

Domenica 24 novembre, presso la piazza Fonte Diana, dalle 10 alle 13, saranno effettuate le registrazioni della trasmissione televisiva “Isola Verde Regione Sicilia” in collaborazione con l’assessorato regionale dell’Agricoltura.

In piazza verrà allestita una tavolata con i prodotti tipici locali, in collaborazione con l’istituto alberghiero “G. Bufalino” di Comiso.

È stato invitato il dott. Pippo Cassarino che parlerà delle tradizioni locali, Biagio Muccio, in qualità di sommelier ed esperto di vini, affiancherà il dott. Giardina dell’Irvo (Istituto Regionale Vino e Olio) che racconterà uno o più vini da abbinare ai piatti preparati.

Per quella stessa mattinata ci sarà l’inaugurazione della mostra micologica presso il museo di storia naturale di Comiso.