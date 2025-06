A Modica quasi nessuno pagava la Tari: e ora fioccano le bollette pregresse

Attualità

La Creset sta verificando tutte le anomalie riscontrate. E non mancano le sorprese

La quasi totalità delle migliaia di aziende, ditte ed imprese che operano in territorio di Modica è sconosciuta all’ufficio Tari. In altre parole, sono evasori totali. E’ questa l’incredibile (e paradossale) circostanza che si palesa dai dati incrociati che la Creset (che si occupa da qualche mese della riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Modica) sta analizzando in riferimento alla situazione dei contribuenti modicani, dai privati cittadini ai liberi professionisti, commercianti o titolari di ditte, aziende imprese. E proprio a questi ultimi in questi giorni sono arrivate bollette per pregressi relativi agli ultimi 6 anni, con cifre che sfiorano i 100.000 euro, a seconda dei casi.

La Creset sta procedendo, secondo quanto previsto dalla norma, con 2 step progressivi per chiarire la posizione debitoria dei soggetti interessati: l’invio di inviti al contraddittorio, e, successivamente, in caso di mancato riscontro, con l’invio di accertamenti veri e propri tramite pec, posta elettronica certificata (che ha valore legale). Tra le centinaia di inviti al contraddittorio inviati, solo poche decine di soggetti interessati si sono finora presentati negli uffici Creset per chiarire le rispettive posizioni, nonostante i 2 mesi di tempo concessi prima che il procedimento vada avanti d’ufficio, con l’iscrizione a ruolo degli importi calcolati ed eventualmente dovuti.

E’ pur vero che in certi casi c’è stato bisogno di chiarire e rimodulare, attraverso la fase del “contraddittorio preventivo”, la posizione di alcuni contribuenti, ricostruita da Creset sulla base dell’incrocio delle informazioni disponibili presso banche dati pubbliche, per arrivare alla reale situazione tributaria. Come nel caso di un’azienda, il cui titolare si è visto recapitare una bolletta da infarto di ben 400.000 euro, perché le strutture adibite a serre (non sottoposte a calcolo Tari in alcuni specifici casi, come ad esempio questo) erano state piuttosto classificate come capannoni sulla base della documentazione disponibile. In questo caso il titolare si è recato negli uffici, e grazie all’interlocuzione si è proceduto alla rettifica proprio nello spirito che contraddistingue il contradditorio preventivo.

“I casi di rettifica sono al momento casi isolati – dichiara la referente locale della Creset a Corriere di Ragusa – in realtà, purtroppo, la maggior parte dei destinatari di solleciti e accertamenti inviati in questa specifica fase di attività sono realmente in condizione di evasione totale. Parliamo di numeri esigui in termini di unità ma consistenti in termini di importi, soggetti che non hanno mai pagato la tassa sulla spazzatura, i cosiddetti evasori totali. Poi ci sono coloro che dichiarano una occupazione di superficie nettamente inferiore rispetto a quella effettiva dell’immobile, parliamo sia di privati che di titolari di aziende o strutture ricettive”.

Ma risponde a verità la circostanza dell’invio di solleciti relativi a richieste di pagamento anche per aree scoperte di pertinenza di aziende, come ad esempio un piazzale adibito a parcheggio?