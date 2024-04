A Ragusa e a Vittoria due incontri sulla responsabilità del laico cristiano nella società di oggi

Attualità

Gli appuntamenti sono programmati domani nella chiesa di San Giuseppe artigiano nel capoluogo ibleo e sabato nella parrocchia Madonna Assunta nella città ipparina

La responsabilità del laico cristiano nella società di oggi: questo il tema di due incontri promossi dalla consulta delle aggregazioni laicali e dal percorso di formazione alla vita cristiana che si terranno a Ragusa e Vittoria. Interverrà il teologo Marco Vergottini, già vice-presidente dell’Associazione Teologica Italiana. E’ stato per 25 anni docente di Introduzione alla teologia e di Storia della teologia contemporanea alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Attualmente insegna Teologia pastorale a Padova presso la Facoltà teologica del Triveneto. I due incontri sono programmati domani, venerdì 5 aprile alle 19.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa e sabato 6, sempre alle 19.30, nell’auditorium Cesare De Bus della parrocchia Madonna Assunta di Vittoria.