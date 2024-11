A Ragusa, Modica e Vittoria chiusi centri scommesse per sette giorni

Attualità

In un caso non erano presenti né il titolare né le persone autorizzate inseriti in licenza, negli altri due è stata riscontrata la presenza di minori

In esito agli accertamenti conseguenti ai servizi di prevenzione, controllo e vigilanza effettuati nei giorni scorsi nei pubblici esercizi siti nei vari Comuni della Provincia sono state riscontrate più violazioni alle norme Tulps.

In particolare il questore della Provincia di Ragusa ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di Ps per il titolare di una sala giochi sita nel territorio del Comune di Modica – con contestuale chiusura della stessa per giorni 7 – in quanto al momento dei controlli effettuati dal personale del commissariato di Ps e dai militari della Guardia di Finanza era emerso che né l’intestatario né i rappresentanti autorizzati inseriti in licenza si trovavano presenti nel locale all’interno del quale gli avventori usufruivano degli apparecchi da gioco ivi installati.