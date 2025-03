A Ragusa una tappa del tour siciliano di Italia Viva dal titolo “Finì a Schifani”

Politica

Buscema: "E' un appuntamento che rientra nel contesto delle varie iniziative provinciali che l'on. Faraone sta portando avanti per evidenziare i fallimenti della Regione"

Il coordinatore regionale di Italia Viva, l’on. Davide Faraone, sarà venerdì a Ragusa per una tappa del suo tour siciliano denominato “Finì a Schifani”. Faraone e l’intero partito renziano intendono denunciare il fallimento del governo regionale in tema di trasporti, sanità e rifiuti. Per quanto riguarda più precipuamente l’aspetto ibleo, Faraone, che sarà accompagnato dalla coordinatrice provinciale, Marianna Buscema, si occuperà di affrontare i disastri legati alla viabilità con precipuo riferimento all’ennesima interruzione del progetto della Siracusa-Gela, in particolare per quanto riguarda il tratto Modica-Scicli, oltre al futuro incerto dell’aeroporto di Comiso, per non dire della questione locale della Sanità di cui il governatore continua a non occuparsi.