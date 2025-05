A Scicli e a Comiso il servizio multidisciplinare di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare

Attualità

Quella iblea è la prima Asp in Sicilia ad attivarlo. Sarà operativo dal mese di giugno

“E’ realtà l’attivazione del servizio multidisciplinare di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare presso gli ospedali di Scicli e di Comiso. Si concretizza così un lungo percorso intrapreso due anni fa grazie all’interessamento del dott. Mirko Leone che per primo presentò la necessità di disporre in provincia di Ragusa, prima in Sicilia, di un servizio tanto importante”.

Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate che ha lavorato in sinergia con la direzione strategica dell’Asp ragusana affinché si attivasse tale servizio che interesserà i pazienti affetti da disfagia motoria oro-faringea, disfonia e disodia, patologia del sistema audio vestibolare e difficoltà di movimento a causa delle vertigini: “Il servizio sarà effettuato all’interno dei reparti di Riabilitazione degli ospedali di Comiso e Scicli che dispongono delle attrezzature e degli spazi necessari ad accogliere questa nuova offerta sanitaria che è la prima ad essere attivata in tutta la Sicilia. L’augurio è che anche le altre Asp si possano attivare in tal senso come ha fatto con grande lungimiranza quella iblea a seguito delle sollecitazioni del dott. Leone che con il sottoscritto ha avuto più volte modo di confrontarsi. Il mese di maggio servirà a sistemare logisticamente i locali ma nel frattempo sarà già possibile effettuare le prenotazioni presso il Cup con decorrenza a partire dalla prima settimana di giugno. In conclusione ci tengo a ringraziare pubblicamente la dottoressa Sara Lanza, il dott. Mirko Leone, il direttore generale e tutta la direzione strategica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA