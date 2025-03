A Scicli e a Comiso la Lav scende in piazza per dire no agli animali nei circhi

Società

Ecco il programma degli appuntamenti del 29 marzo e del 5 aprile

Lav scende in piazza per chiedere l’approvazione del Decreto che vieti l’uso degli animali nei circhi, promuovendo un circo senza sofferenza e senza perdita di posti di lavoro. Dove e quando?• Scicli – Sabato 29 marzo, Piazza Busacca, ore 15:00 – 17:00• Comiso – Sabato 5 aprile, spazio antistante HobbyZoo, ore 10:00 – 14:00A Comiso, nell’ambito del progetto “Incentivare le adozioni”, saranno presenti gli operatori del Canile Rifugio degli Iblei Achille Birotto e l’istruttrice cinofila Isa Colossi, disponibili per rispondere a domande sull’adozione e sull’inserimento di un cane in famiglia.L’obiettivo è di ottenere l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo, che prevede il superamento dell’uso degli animali nei circhi, come già avviene in oltre 50 Paesi.Circa 2.000 animali nei circhi italiani, dicono dalla Lav, subiscono sofferenze a causa di addestramenti violenti, spazi ristretti e spostamenti stressanti. Il 76% degli italiani è contrario ai circhi con animali.Ai tavoli Lav è possibile firmare la petizione, informarsi e sostenere la campagna con prodotti solidali vegani. Dal 7 aprile, esce il film “L’ultimo spettacolo”, che racconta la più grande liberazione di animali da un circo.

