A Scicli e a Vittoria due momenti per celebrare la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

Attualità

Gli appuntamenti sono in programma venerdì 17

Perché il 17 maggio si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia? Il 17 maggio 1990 è una data storica che vede finalmente la cancellazione dell’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali e la definizione da parte dell’Oms come “una variante naturale del comportamento umano”.

Questa definizione è il primo importante passo nel percorso di valorizzazione di tutte le differenze per raggiungere il traguardo della non discriminazione. Dal 2004 questa giornata è la “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia”. Anche quest’anno, Arcigay Ragusa vivrà due momenti importanti. “Il primo – spiegano – la mattina, con le persone studenti di Vittoria. Guarderemo insieme il film Pride al quale seguirà un dibattito. Il secondo a Scicli con la Chiesa Evangelica Metodista: una veglia contro le discriminazioni a sfondo omofobico. L’appuntamento é alle 19.00 nei pressi della panchina rossa contro la violenza sulle donne in Corso Mazzini; dopodiché ci sposteremo nei locali della chiesa (via Carioti, 2) per vivere insieme questo momento”.

