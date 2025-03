A Vittoria la mobilitazione della Coldiretti per lo sviluppo del territorio

Attualità

Raggruppamento a piazza Nenni e corteo sino a piazza Vittoria Colonna

Sono arrivati a Vittoria da tutta la Sicilia fin dalle prime ore del mattino. Sono gli agricoltori Coldiretti che stanno partecipando alla grande manifestazione organizzata nel centro del ragusano per lo sviluppo del territorio.Il raggruppamento si è tenuto a Piazza Nenni (in prossimità della stazione) e da lì è partito il corteo che ha raggiunto piazza Vittoria Colonna dove è stato effettuato un collegamento con Parma. Nella città emiliana davanti all’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, migliaia di agricoltori Coldiretti. La ragione della mobilitazione a Parma è semplice: la comunità scientifica è concorde nel segnalare i rischi legati ai cibi ultra formulati, considerati l’anticamera dei cibi creati in laboratorio e sollecita ulteriori approfondimenti su sicurezza, valore nutrizionale e impatto sulla salute a lungo termine, ribadendo la necessità di procedere con prudenza.