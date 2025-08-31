Acate, addio a Concetta Azzara. I funerali in chiesa Madre

Il lutto

Era la mamma della collaboratrice del nostro quotidiano Valentina Maci

È deceduta all’età di 67 anni, a causa di un male incurabile, Concetta Azzara (nella foto), per oltre 30 anni dipendente dell’Iacp di Ragusa. E’ stata anche assessore allo Spettacolo al Comune di Acate, per una breve stagione, durante il secondo mandato del sindaco Giovanni Caruso. I funerali si terranno lunedì nella chiesa Madre di Acate, alle 16,30. Concetta Azzara era la madre di Valentina Maci, collaboratrice del nostro quotidiano, e della musicista Roberta. A Valentina e ai familiari le condoglianze della redazione de “La Sicilia”.

