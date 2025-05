Acate, al via la bonifica dalle plastiche nella foce del fiume Dirillo

Attualità

L'Autorità di bacino della presidenza della Regione ha stanziato 95mila euro

Prende il via la bonifica dalle plastiche nella foce del fiume Dirillo (nella foto), in territorio di Acate, nel Ragusano. L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione, attraverso una convenzione stipulata con l’amministrazione del Comune ibleo, ha stanziato 95mila euro per installare gabbie in grado di intrappolare questi rifiuti che si accumulano lungo lo sbocco del corso d’acqua.

In virtù di questa convenzione, il Comune potrà affidare l’appalto per l’installazione delle strutture a una ditta specializzata, mentre le associazioni ambientaliste del territorio si occuperanno della raccolta delle plastiche. Lo smaltimento, infine, sarà effettuato dalla società partecipata che raccoglie i rifiuti nel territorio ragusano.

L’iniziativa è resa possibile dalla legge 60 del 2022, la cosiddetta “Salvamare”, grazie alla quale il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione della Sicilia, prima Regione d’Italia, circa 860 mila euro su base triennale. Questi fondi consentiranno di ripulire i fiumi dalla plastica, prevenendo l’inquinamento dei mari ed evitando così la contaminazione della fauna ittica, con evidenti vantaggi anche per la catena alimentare.

Dopo il lancio dell’iniziativa, avvenuto a Palermo lo scorso settembre, si sono tenute diverse giornate dedicate alla raccolta della plastica nelle foci dei fiumi da parte di numerose associazioni di volontariato e si continuerà anche nei prossimi mesi, collocando queste gabbie per intercettare stabilmente il materiale.