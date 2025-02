Acate, approvato il bilancio di previsione 2025-2027 dalla giunta municipale

Attualità

Il sindaco Fidone: "Da almeno 25 anni non accadeva che venivano rispettati i termini"

E’ stato approvato dalla giunta comunale di Acate il bilancio di previsione 2025-2027. A darne notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone (nella foto) che commenta: “Abbiamo approvato il bilancio di previsione nei termini ed è un risultato straordinariamente importante perché ci conferisce il proseguimento di una programmazione seria e mirata al risanamento”.

“L’approvazione del bilancio nei termini non accadeva ad Acate da almeno 25 anni. Aver introdotto questa pratica amministrativa virtuosa vuol dire aver avviato un iter di vera e propria ricostruzione del Comune e dei suoi conti. Il bilancio, infatti, è volto a riportare l’ente in una situazione serena e passerà al vaglio dei revisori e poi del consiglio comunale”.