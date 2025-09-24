Acate, bomba carta nella notte: danneggiato un negozio di bangladesi

Cronaca

Un altro inquietante episodio dopo quelli accaduti questa estate. Il sindaco Fidone: "Provo vergogna per questi atti deprecabili"

Bomba carta nella notte ad Acate. Preso di mira un negozio di bangladesi che vende alimentari. L’episodio è accaduto poco prima delle due della notte tra martedì e mercoledì. La deflagrazione ha ovviamente svegliato tutto il vicinato. Danneggiata la saracinesca dell’attività commerciale. Sul posto una volante della polizia del commissariato di Comiso e i vigili del fuoco. L’inquietante episodio si unisce agli altri che erano già accaduti nel corso dell’estate (lo chalet in disuso dato alle fiamme a Marina di Acate e l’autocompattatore della ditta di igiene ambientale incendiato).