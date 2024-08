Acate, calessino centrato da un’auto: muore un 18enne

Cronaca

L'episodio è accaduto in serata al bivio Pozzi Cancellieri. Inutile la corsa all'ospedale in ambulanza

Incidente stradale mortale in serata ad Acate. A perdere la vita un 18enne che si trovava su un calessino trainato da un cavallo. Il ragazzo sarebbe stato centrato in pieno da un’autovettura per cause in vie di accertamento. A perdere la vita Giuseppe Curvà (nella foto). L’episodio è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, frazione di Chiaramonte, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri, in prossimità della rotatoria per Pedalino. Curvà sarebbe giunto cadavere all’ospedale di Vittoria dopo essere stato prelevato da un’ambulanza del 118. Ferito anche il 41enne che si trovava a bordo della Ford Kuga (nella foto sotto di Franco Assenza) che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa. Indagini in corso con rilievi da parte delle forze dell’ordine.

