Acate, cercò di uccidere un uomo con un’ascia: arrestato un romeno

Ragusa

L'episodio contestato risale al 2014 ed è accaduto in Romania

Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Vittoria, unitamente a personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino romeno, classe ’69, operaio agricolo, condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, poiché responsabile di un tentato omicidio commesso, mediante l’utilizzo di un’ascia, nel 2014 in Romania.