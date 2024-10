Acate, diede fuoco a operaio. Questa mattina l’interrogatorio

Cronaca

L'indagato ha spiegato la propria versione. La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. Il gip si è riservato di decidere

E’ comparso questa mattina davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il cinquantaduenne niscemese arrestato dalla polizia di Stato per i reati di tentato omicidio e tentata estorsione. L’uomo, difeso dall’avvocato Sebastiano Sallemi, ha dato la sua versione dei fatti. Al termine la difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere chiesta dal pm Monica Monego. Il Gip Ivano Infarinato si è riservato. Secondo l’accusa il niscemese si è recato lo scorso fine settimana presso un’azienda del territorio di Acate richiedendo del denaro a suo dire dovuto per pregresse forniture di merce.