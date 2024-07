Acate, due anni fa la scomparsa di Daouda. La Cgil: “Chiediamo verità e giustizia. Ma davvero nessuno sa niente?”

Attualità

La denuncia del segretario generale per i fatti accaduti il 2 luglio 2022

“Sono passati due anni dalla scomparsa ad Acate di Daouda Diane (nella foto), il lavoratore ivoriano sparito nel nulla dopo aver fatto un video denuncia dall’interno dello stabilimento della Svg, azienda di calcestruzzi di Acate. Sono trascorsi due anni dal quel 2 luglio 2022 e nessuna verità è venuta fuori dalle indagini. In questi giorni la morte a Latina di Satnam Singh ferito dopo un incidente sul lavoro, e lasciato morire dissanguato senza un braccio dopo che è stato riportato e buttato per strada davanti la sua abitazione, ci ha subito fatto pensare alle due storie tragiche, se ben distanti nel tempo e nello spazio, di Daouda e Satnam”. Lo dice il segretario generale della Cgil di Ragusa, Giuseppe Scifo.

“Daouda nel suo videomessaggio rivolto ai suoi amici e parenti in Costa d’Avorio – continua Scifo – ripeteva sempre “qui il lavoro è morte”. Ed erano le condizioni di sfruttamento e di assoluta mancanza di sicurezza ad aver portato Daouda a fare quella denuncia contro l’azienda che lo impiegava in nero. Infatti non risultava nessun rapporto di lavoro ufficiale tra lui e l’azienda. Eppure Daouda si trovava dentro una betoniera e stava utilizzando un martello pneumatico. Quel video rimane l’ultima e unica traccia di Daouda dopodiché scompare nel nulla, e a distanza di due anni ancora nessuna verità è emersa. Eppure la scomparsa di Daouda ci riporta ai metodi già conosciuti in questa nostra terra, la lupara bianca, l’eliminazione di ogni traccia perché va cancellato ogni elemento che possa ricondurre alle cose denunciate”.