Acate, esplosione in una casa. Forse una bomba carta. Nessun ferito

Cronaca

L'episodio si è verificato in via Garibaldi

Una forte esplosione si è verificata in una casa, determinando un principio d’incendio ed infissi divelti: non ci sarebbero feriti. Tutto è accaduto in via Garibaldi, dove, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe esplosa una bomba carta. La casa era abitata da una persona anziana che non sarebbe rimasta ferita. Indagini in corso.

