Acate, furgone in fiamme. E’ di nuovo allarme in città

Cronaca

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun ferito, ma numerosi danni

Furgone in fiamme oggi alle 13,30 nel cuore della città. I motivi sono in via di accertamento. Tornano i roghi in città. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun ferito ma numerosi danni al veicolo, ormai irrecuperabile, e agli esercizi commerciali limitrofi. Nelle scorse settimane tre episodi limite dello stesso genere si erano registrati tra Acate e Marina di Acate. Sale la preoccupazione in città (foto Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA