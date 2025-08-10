Acate, furgone in fiamme per un guasto

Attualità

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi nel cuore cittadino

Prende fuoco durante la marcia. Un guasto di carattere tecnico alla base del rogo che ha interessato nel primo pomeriggio di oggi un furgone nel cuore della città. Il mezzo è andato completamente distrutto. Danni anche all’area circostante. In un primo momento sembrava che il rogo potesse essere stato causato da altre dinamiche. Circostanza che è stata completamente esclusa dopo gli accertamenti tecnici esperiti.

