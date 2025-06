Acate, giovane operaio trovato morto in una vasca di irrigazione: “folgorato”

Cronaca

A un primo esame sembrava una morte per annegamento. Decisiva l'autopsia

Il titolare dell’azienda agricola dove il 17 settembre del 2018 è stato trovato il cadavere di Marian Cosmin Baer, 26 anni, romeno, è finito sotto processo per omicidio colposo. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal Gip del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà che ha accolto la richiesta del pm Santo Fornasier. A chiedere il processo ai danni di un uomo di 52 anni, nativo di Niscemi, anche la parte civile, i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Daniele Scrofani ed Enrico Cultrone. Il processo si sta svolgendo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa Giovanni La Terra. Il giovane è stato trovato in una vasca di irrigazione di una azienda agricola di contrada Dirillo-Mogli nell’Acatese.