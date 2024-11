Acate, ha cosparso di liquido infiammabile un operaio e gli ha dato fuoco. A giudizio un 52enne di Niscemi. La drammatica sequenza ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

Cronaca

L'uomo deve rispondere dei reati di tentato omicidio, tentata estorsione e danneggiamenti aggravati dal fatto di essere stati commessi mentre si trovava in regime di misura alternativa alla detenzione

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano ripreso sequenze drammatiche. Era il 26 settembre 2024. Un operaio era stato avvolto dalle fiamme mentre cercava di fermare un uomo che aveva appena incendiato un mezzo di un’azienda agricola. Il cinquantaduenne di Niscemi, Concetto Cacciaguerra, ora deve rispondere di tentato omicidio, tentata estorsione e danneggiamenti tutti aggravati dal fatto di averli commessi mentre si trovava in regime di misura alternativa alla detenzione. La prima udienza è stata fissata per l’undici febbraio del 2025 davanti al tribunale collegiale di Ragusa. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura. Cacciaguerra si era recato presso un’azienda agricola per richiedere, secondo l’accusa, una somma per prodotti agricoli ceduti.