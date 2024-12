Acate, il consigliere comunale Formaggio aderisce a Territorio

Attualità

Cutello: "Il nostro movimento continua a essere vivace in provincia di Ragusa"

Il Movimento Territorio continua a crescere e ora è presente anche nel Comune di Acate, al Consiglio comunale, con il consigliere Giovanni Formaggio che ha deciso di aderire al progetto politico in questione.“È motivo di grande soddisfazione, per noi, far sapere che Territorio, a distanza di tanti anni, continua a essere motivo di scelta per chi vuole fare politica – commenta il segretario provinciale Mario Cutello – e la scelta di Giovanni Formaggio non fa che testimoniare la vivacità del nostro movimento in provincia” (nella foto da sinistra Cutello e Formaggio).

