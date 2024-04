Acate, il giornalista Alan David Scifo presenta il libro “Se Colapesce si stancasse”

Società

La presentazione venerdì alle 18,30 nello spazio "Paspartù" del centro Ciss

Il viaggio del libro “Se Colapesce si stancasse” del giornalista Alan David Scifo fa tappa venerdì ad Acate. La presentazione del libro si terrà nello spazio “Paspartù” del centro Ciss, Cooperazione internazionale Sud Sud, in via Duca D’Aosta. A discutere sul testo, che tra i vari argomenti tratta pure dell’inquinamento delle dune di plastica di Acate, ci saranno, oltre all’autore, Riccardo Zingaro, di Terre Pulite, Michele Mililli del sindacato Usb, Alessia Gambuzza di Legambiente e Sebastiano Cugnata, del progetto Trasformare la fascia trasformata.