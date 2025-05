Acate, incendio doloso ai campi di padel

Cronaca

Presi di mira i due container adibiti ad uffici. La solidarietà del sindaco Fidone

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa è intervenuta per la seconda volta in 24 ore nei pressi dei campi di padel in territorio di Acate. Giovedì sera intorno alle 23, i piromani hanno mandato in fumo quasi completamente i due container adibiti ad uffici. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, è intervenuta una volante della polizia di Stato del commissariato di Vittoria. La sera precedente quando il rogo si era spento sul nascere, dopo l’allarme dei residenti sul posto era arrivata una gazzella dei carabinieri della Compagnia di Vittoria. Le indagini di polizia e carabinieri al momento non escludono nessuna pista anche se quella dell’incendio doloso, visto il doppio intervento ravvicinato dei vigili del fuoco, sembra quella privilegiata sebbene si attenda la relazione finale della polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco. “Esprimo solidarietà e vicinanza ai proprietari – afferma il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone – persone rispettabilissime e stimate. Ancora non conosco i particolari. Se si tratta di incendio doloso auspico che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA