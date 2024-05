Acate, lite in famiglia con calci e pugni: 30 giorni di prognosi per la compagna

Cronaca

I carabinieri hanno deferito un cittadino albanese attivando le procedure delle donne vittime di violenza

Nel pomeriggio dello scorso 9 maggio, i carabinieri della Stazione di Acate sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa per lite in famiglia. I militari, giunti sul posto, hanno appreso che la lite scaturiva tra conviventi per futili motivi in cui l’uomo, cittadino albanese, aveva aggredito la compagna con minacce, calci e pugni.

Gli operanti hanno immediatamente garantito i soccorsi alla vittima la quale, trasportata presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, veniva successivamente dimessa con 30 giorni di prognosi. I militari hanno quindi formalizzato le dichiarazioni della donna e attivato le procedure di protezione delle donne vittime di violenza, nonché deferito il compagno all’Autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia contro la convivente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA