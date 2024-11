Acate, muore a soli 18 anni. I genitori forniscono l’assenso per la donazione degli organi

Cronaca

E' deceduto a causa di una epatite

E’ morto a soli a 18 anni Igor Belfiore (nella foto) di Acate: i genitori, sopraffatti dall’immane dolore, hanno comunque fornito l’assenso per la donazione degli organi e ora desiderano conoscere la persona in cui batte il cuore del figlio. Tutto è iniziato lo scorso gennaio, con quello che sembrava essere solo un banale malessere con febbre e brividi di freddo, ma, dopo qualche giorno, le condizioni di Igor non sono migliorate fino a quando, un mercoledì notte, il dolore addominale e il suo malessere generalizzato hanno spinto i genitori a portarlo all’ospedale di Guzzardi di Vittoria, dove, dopo una serie di esami, era stato accertato che il giovane aveva in corso un’epatite.