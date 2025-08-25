Acate, Rossella Iacono nuovo assessore alla Cultura

Politica

Il sindaco Fidone ha ultimato la ricomposizione della propria giunta

Completata la ricomposizione della compagine amministrativa di Acate, con la nomina del nuovo assessore con deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alla Transizione Digitale.

Si tratta di Rossella Iacono, psicologa clinica stimata ed apprezzata ad Acate e ben oltre i confini della nostra comunità. “Rossella – dice il sindaco Gianfranco Fidone – ha sposato la sfida di Acate Punto a Capo sin dalla sua nascita e oggi entra in squadra con tutte le carte in regola per reggere il peso di settori fondamentali per la vita della nostra città”.

