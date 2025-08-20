Acate, rubano un’auto e la danno alle fiamme

Cronaca

Tutte le ipotesi al vaglio, compresa quella di una ritorsione o di un gesto intimidatorio

La mattina di domenica 18 agosto si è verificato un atto di vandalismo ad Acate, dove un’auto rubata è stata data alle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una Fiat Punto, è stata rubata intorno alle 3 del mattino. I ladri l’hanno portata in un terreno in Contrada Poggio, un’area poco distante dal centro abitato, e le hanno dato fuoco.

Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e i carabinieri della stazione di Acate, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.