Acate, rubato il tappeto di erba del campo di atletica in fase di riqualificazione

Attualità

Il sindaco Fidone: "Chi compie questi gesti è nemico della città, ma non ci fermerà"

Acate presa di mira dai vandali. “Mentre lavoriamo per far crescere Acate – scrive il sindaco Gianfranco Fidone – per renderla migliore e per dare l’opportunità di recuperare spazi per lo sport c’è chi invece, come i delinquenti e i vandali, agisce contro la comunità. Infatti, il campo di atletica – prosegue il primo cittadino – che sta vedendo l’ultimazione dei lavori, è stato oggetto del furto del tappeto di erba sintetica. Chi compie questi gesti è nemico di Acate ma non ci fermerà e a settembre inaugureremo il campo e faremo andare avanti la città, contrastando gli incivili e i barbari”.