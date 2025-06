Acate, Salvatore Li Calzi nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Politica

Il segretario provinciale Cugnata: "Nasce un ulteriore riferimento politico per il nostro territorio"

Un altro tassello per completare il quadro politico. Forza Italia ha un nuovo segretario cittadino anche ad Acate. Si tratta dell’ex assessore Salvatore Li Calzi che è stato nominato dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata. Li Calzi ha ringraziato Cugnata per la fiducia e si è detto pronto ad avviare un percorso di confronto con tutte le istituzioni del territorio con l’obiettivo di garantire risposte alla cittadinanza acatese. Assieme a Li Calzi, nel direttivo anche Salvatore Stornello, componente della segreteria provinciale, un’altra figura importante della politica locale (nella foto da sinistra Cugnata, Li Calzi e Stornello).